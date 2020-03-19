徐若瑄宣布加盟索尼音樂，推出新單曲〈別人的〉，19日舉辦記者會。近來新冠肺炎肆虐，她相當關心疫情，也透露先前在新加坡時，自覺身體不適有乾咳、微燒，很擔心被感染，不能連累家人，立刻請老公送她去急診，她形容當時醫院人多到都無法進去，她只能在外面的臨時站做檢測，緊張：「我老公也在路邊等我2小時，抽血、拍肺x光。」最後醫生說沒事，她只是胃食道逆流，鬆一口氣。

她與住在新加坡的老公遠距離1個半月，19日也是她45歲生日，許多圈內好友王力宏、王心凌、林心如、林俊傑等人及她老公悄悄錄製祝賀影片，老公甜蜜說「生日快樂。」並表示「其實25年前Sony要簽的是我，25年後，你們簽的是我老婆，你們真的是對的，她真的比我優秀。」最後不忘放閃說「I love you.我在新加坡等你回來。」也送上一大束花，她當場感動落淚。

而新加坡、台灣日前皆宣布禁止外籍人士入境，需隔離檢疫14天，徐若瑄一聽到該消息，直呼：「怎麼這樣。」還在家裡忍不住落淚，只能天天跟老公視訊，她也有感4歲的兒子，成長速度很快，老公也說：「兒子長大了。」她現在只盼疫情趕緊過去，大家健康平安。

徐若瑄舉辦記者會。在台上忍不住落淚。（粘耿豪攝）

【即時新聞】徐若瑄加盟索尼音樂暨新單曲《別人的》記者會。（粘耿豪攝）

(中時 )