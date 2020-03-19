新冠肺炎疫情重挫百業，央行預期本年上半年經濟將受疫情衝擊，GDP值至1.07％，下半年若全球供應鏈生產逐步回復，台灣輸出動能可望回升，且民間消費具遞延回補效果，GDP可望回升，唯全年GDP預測值難「保2」，下修為1.92％。

中央銀行今日宣布降息1碼，重貼現率由1.375％調降至1.125％，創下史上最低利，更罕見地直接釋出2000億元， 讓銀行以不超過1.5％（即擔保融通放款利率）的超低利率對中小企業「放錢」，價量雙管齊下，希望共度難關。

央行表示，本(2020)年初以來，新冠肺炎疫情擴散，衝擊全球供應鏈運作，削弱國際貿易與消費需求動能，影響實質經濟活動，引發全球金融市場劇烈波動。國際原油等商品價格重挫，導致全球通膨面臨向下壓力。

尤其國內經濟金融情勢，央行表示，隨著肺炎疫情擴散，預期本年國際景氣明顯趨緩，不利台灣出口，加以來台旅客劇減，抑制服務輸出成長。內需方面，疫情影響國內消費信心及就業市場，預期民間消費支出保守。

(中時 )