男子在大陸販毒被關了23年，日前服刑期滿昨晚搭機返台，搭乘機場準備的防疫計程車回北投住處，準備「居家檢疫」，怎耐人事已非，老家已經改建，親戚都搬走了，這名男子無奈到北投警分局求助，由於他是防疫「紅區」回來，警方不敢讓他入內，在門口等了已經超過12小時。

據悉，林男因自大陸返台，屬於居家檢疫名單，但因沒有住所，警方已協助聯繫區公所、里幹事以及防疫單位，林現正等候通知，而林男則戴口罩坐在門外，警方提供簡單餐點以及飲用水。

北市北投警分局門口1名自大陸剛出獄返台的男子，昨（18日）晚搭乘防疫計程車前往23年前的住所，準備進行「居家檢疫」，但目的地北投大業路住所早已改建，家人也不知去向，親戚透過電話告訴他不歡迎，男子只好到北投警分局尋求協助，現已在門口待12小時，警方已聯繫防疫、民政單位，希望能有免費的防疫旅館讓他居住。

60多歲林姓男子，因販毒在大陸福建入監服刑23年，近日因新冠疫情，昨晚自廈門返抵國門，隨即搭乘防疫計程車前往北投大業路，但因家人都已搬家，聯繫親戚又表示，不方便他居住，林男因身無分文，無法進入防疫旅館，只好到北投警分局門口尋求協助。

(中時電子報)