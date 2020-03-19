昨日刊登於香港《明報》由香港大學兩名學者所撰文章，因涉及武漢肺炎名稱、病毒來源與華人飲食文化等敏感議題，文章刊出不久即遭到部份人士批評。隨後兩人發表聲明撤回文章，並稱表達不當，希望外界勿將之捲入政治。另有港媒則指出，撤文關鍵可能是文中稱台灣為「中華民國」，因不符北京政策而招致批評。

香港《明報》昨日在其觀點版刊出香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦，及香港大學李嘉誠醫學院霍英東基金（傳染病學）教授袁國勇來稿《大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘》文章，但不久於近午夜時分在網站上刊出龍振邦及袁國勇兩人聲明，撤回該篇文章。

龍振邦及袁國勇在聲明中表示，他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治。「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

龍、袁兩人稱，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗。若當中的手民之誤引起任何誤會，龍振邦及袁國勇表示歉意。

港媒《香港01》表示，袁國勇撤稿致歉的原因，是他在文章中稱呼台灣為「中華民國」，而非關美國毒源論。龍袁二人文章於開首第一段有此句：「諸國欠措施缺儲備，迅大疫。星、港、澳及中華民國皆免於大疫……」。

報導說，《明報》網站曾表示龍振邦及袁國勇曾去函要求訂正及補充，將文中提及的「星、港、澳及中華民國皆免於大疫」，訂正為「星、港、澳、台暫免於大疫」，但又在聲明中指稱該文與政治無關。其後，《明報》網站正式刊出的版本為：「星、港、澳及台（原文為中華民國）皆免於大疫」，而這可能是龍袁二人撤稿致歉的原因。

此外，龍袁二人文中曾提及世衛組織為病毒命名方式，指該病毒與SARS相似，因此亦稱之為SARS冠狀病毒2.0（SARS-Co-V-2），指民間稱之為武漢冠狀病毒或武漢肺炎，「直接簡單，亦無不可」。

文章又稱武漢新冠狀病毒乃「中國人劣質文化之產物」，「中國人陋習才是病毒之源。如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」。

文章還反駁網上傳言病毒源自美國的說法，是「毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方」；防疫必須面對真相，「勿再一錯再錯，諉過於人」等言，都是在此敏感時期引發爭議的要點。

(中時電子報)