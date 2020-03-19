新冠肺炎疫情越發嚴峻，境外移入案例近日不斷增加，基隆市長林右昌上午赴長樂國小附設幼兒園視察防疫狀況時指出，基隆規畫的2處防疫旅館目前已有5人住進去，旅館防疫機制運轉順利。

中央疫情指揮中心宣布外籍旅客自從19日凌晨起全面限制入境，並且不分本國人或是外國人，一律都要居家檢疫14天。對此，林右昌指出，基隆市規劃的防疫旅館目前只針對基隆市民需要，不適用外縣市民眾，防疫旅館也已啟用，目前有5名民眾入住。

另外，對於新北市為避免新冠肺炎疫情的群聚感染，宣布全面暫停校園場地對外開放，林右昌則表示，基隆市能供民眾運動的場所並不多，而關閉開放空間也會影響在地市民的平常使用習慣，基隆是否跟進暫停開放校園場地，還需待審慎評估後，才可以採取進一步的決定。

林右昌指出，到目前為止基隆市傳出的疫情對比其他區域來說都較為穩定，孩童及家長也都也遵循校園防疫的指引，校內的防堵措施更做的非常澈底和落實，希望市民不要恐慌。

林右昌視察幼兒園防疫時，也收到業者捐贈基隆150台空氣清淨機，他表示，市府會將機組派送到各公立幼兒園、市立親子館及衛生所等有所需要的單位，發揮資源最大的功能。

(中時 )