新人張郁婕加入《多情城市》，本色演出音樂家。（民視提供）

傅子純、李珞晴、張郁婕、霍正奇在《多情城市》飾演一家人。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》新增角色，新人演員張郁婕演出傅子純的妹妹「羅正怡」，劇中是個傻白甜的留學音樂家，這讓讀音樂班、主修鋼琴跟小提琴出身的張郁婕直說真的太感謝編劇在角色上的安排，讓她可以把樂器帶到戲裡，找回拉琴的手感。傅子純還主動介紹曾在〈牛仔很忙〉MV擔任女提琴手的她，就是「周杰倫的小提琴老師」，這讓她一聽連忙澄清那是「美麗的誤會」。

熱心的傅子純跟劇組介紹張郁婕除了是「J女郎」，更是「周杰倫的小提琴老師」，張郁婕一聽，連忙澄清，還原過程，她說那次看到新聞也很訝異，擔任周杰倫〈牛仔很忙〉MV中女提琴手的她，當天因為有多準備兩把琴，所以一把借給周杰倫，也在現場教他怎麼撥琴，那個封號就只是個美麗的誤會。

第一次拍八點檔的張郁婕，坦言壓力非常大，而且對戲的都是實力派演員，深怕自己拖累團隊，幸好從幕後工作人員到演員群都給她非常大的鼓勵，甚至分享背台詞的小撇步，讓她非常感動。她很開心哥哥是傅子純，笑說自己是看著他的戲長大，算是「熟悉的陌生人」。

她也說哥哥傅子純超貼心的，因為她第一次多機作業不熟識，傅子純還會提醒她哪一台機器會拍攝特寫，教她怎麼站位才不會擋到鏡頭，而且兩人都是台中人，傅子純會在背台詞上給她建議，讓她事半功倍，讓她著實上了一課，演戲經驗值瞬間升級。

她剛進劇組就跟王凱在酒吧玩射飛鏢，這場戲也讓她吃足苦頭，連射兩把都在標靶外，反而一幕要看著旁人射飛鏢，竟然讓她命中紅心，讓她尷尬直呼超不可思議。不過，在酒吧的戲，除了要射飛鏢，還有武打戲，她笑說自己簡直是「弱雞」，跟旁人有拉扯動作竟然讓她耳環當場斷裂，高跟鞋也當眾開口笑，真的超級糗的。但也在拍完拉小提琴的戲後，吸引一群幕後工作人員圍觀，還有人直接問張郁婕音樂班的收費標準，讓她又驚又喜。

(中時 )