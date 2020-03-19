新北市陳姓女子16日從德國搭機返台，入境前與友人一起填寫網路居家檢疫資料，豈料，友人均有接收到地方政府關懷通知，她卻遲遲未接獲消息，向區公所查詢才驚覺自己資料未在名單內，趕緊透過區公所補登資料，她盼政府可以加強系統資訊，避免造成檢疫漏洞。

新冠肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心18日宣布，自5日後從歐洲返台民眾須全面居家檢疫。陳女與友人16日從德國搭機回台，入境前均透過「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」網站填寫資料，當時還有收到登記成功的簡訊通知。

陳女返回新北市住處後卻遲遲未接獲區公所的關懷通知，但家住北市的友人一返家即接到區公所的電話。陳女向區公所詢問，才驚覺自己資料未在名單內，趕緊透過區公所補登資料。

陳女表示，防疫期間共體時艱，但她擔心類似問題並非個案，盼中央的相關系統可以提升，因此才會向媒體投訴，避免造成防疫上的漏洞，「全民都希望可以抗疫成功！」也不希望造成公務員的困擾，但是防疫系統不該出現問題。

新北市民政局副局長范姜坤火表示，中央、地方系統連線已經同步，有可能因「時間上落差」才造成陳女個案發生，目前並未聽聞還有其他類似個案，會進一步了解。

(中時 )