VIX指數站上76，恐慌情緒持續攀高，外資今天持續賣超台股，台積電(2330)在今天除息，台北外匯經紀公司今天爆量重貶，外資今天在匯市敲進美元匯出，使成交量放大到17.71億美元，以30.506元收盤，貶值2.3角。

匯銀指出，外資持續賣超台股匯出，大型出口商拋匯，市場預期台灣央行將宣布降息。新冠疫情持續延燒，鉅額資金湧入避險美元，美元指數上漲突破100整數關卡 觸及2017年4月以來最高水平，並創下2008年11月金融危機以來的單週最高漲幅，美股則再次融斷，道瓊指數一度暴跌逾2000點。

瑞銀認為，金融市場持續震盪，短期內市場將聚焦在以下兩點：一、央行是否能迅速行動，超前應對金融市場價格不匹配情況並在市場去槓桿之時確保所需的流動性；二、財政政策制定者能否推出必要的政策，以緩衝疫情蔓延導致經濟活動停止數週而衍生的失業及破產情況。

(時報資訊)