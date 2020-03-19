隨著新型冠狀病毒疫情擴散至全球，歐美亞洲各國相繼淪陷，金融市場跟著拉警報！美國10年期公債殖利率落至歷史新低、跌破1%關卡，而VIX指數一度跳升至40以上，達到2011年歐債危機水準，美國聯準會宣布降息兩碼以因應經濟衝擊。全球股股劇烈震盪，市場資金又流向哪些資產避險？

全球投資人恐慌情緒明顯升溫，根據CNN恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）3月顯示，指數自一個月前的「Fear」轉變為「Extreme Fear」。不僅如此，資金流向也反映恐慌氛圍，資金逃離風險性資產、湧入債市，根據EPFR統計至2月26日止，公債與投資等級債成為避險天堂，投資等級債單周流入118億美元，創有史以來第7大流入，金額更大於公債的60億美元。

保德信投信認為，新冠病毒已成為「最肥的黑天鵝」，市場波動將持續。不過，未來隨著疫情受控，市場仍將回歸至基本面，而近期通膨壓力下降，將有助於延長景氣循環，因此對經濟長期多方看法未變。面對市場波動下，建議轉抱債券資產，將投資等級債基金列為核心資產。

保德信投信預期，全球主要國家央行延續寬鬆基調，對於美國投資等級債券(USIG)是最大利多！第一季投資等級債可望延續資金動能，全年應不會重演2019年爆量的資金行情，但在病毒疫情、貿易談判、美國總統選舉等市場變數干擾下，預期投資等級債仍將吸引穩定買盤支持。

面對2020年債市動向，PGIM固定收益團隊預期，在彈性調節的央行、信貸基本面及技術面良好，加上投資人持續尋求收益，預期利差有機會往收窄方向，持續看好美國大型銀行及BBB級工業債。也提醒投資人留意短線市場低檔布局機會，且美總統選舉前市場波動將加大，預期將提供良好布局良機。

(時報資訊)