新冠肺炎疫情在全球快速擴散，各國接力推出大規模財政與貨幣激勵指施仍不敵恐慌情緒持續高漲，周四香港恆生指數收盤跌2.61%，為21709.13點，失守22000點大關。國企股(H股)收跌2.74%，為8559.64點。

長江基建下挫12.6%，領跌藍籌股。受美國期油暴跌逾24%打擊，石油股表現疲弱。新冠肺炎全球大流行導致各地政府陸續封城鎖國，航空股首當其衝。騰訊在業績題材帶動下，尾盤拉升收漲2.69%。

(時報資訊)