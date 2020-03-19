《港股》憂疫情大流行，恆指跌破22000點 16:482020/03/19 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球快速擴散，各國接力推出大規模財政與貨幣激勵指施仍不敵恐慌情緒持續高漲，周四香港恆生指數收盤跌2.61%，為21709.13點，失守22000點大關。國企股(H股)收跌2.74%，為8559.64點。 長江基建下挫12.6%，領跌藍籌股。受美國期油暴跌逾24%打擊，石油股表現疲弱。新冠肺炎全球大流行導致各地政府陸續封城鎖國，航空股首當其衝。騰訊在業績題材帶動下，尾盤拉升收漲2.69%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 《港股》聯準會降息、重啟QE，恆指跌破24000點 11:082020/03/16 財經 東京奧運》IOC召開電話會議 討論新冠肺炎疫情影響 14:512020/03/16 體育 新冠肺炎疫情蔓延 南市國際駐村藝術家計畫踩剎車 16:512020/03/16 生活 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 新冠肺炎疫情的責任歸屬 成中美角力新戰場？ 08:532020/03/17 財經 《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 財經 《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 財經 新冠肺炎疫情影響撒哈拉以南非洲半數以上國家 18:472020/03/17 兩岸 德學者：新冠肺炎疫情恐將持續2年 11:292020/03/18 國際 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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