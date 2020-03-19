光學鏡頭廠—玉晶光(3406)受惠於iPhone 11系列銷售出色，2019年稅後盈餘25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元，公司自結2月稅後盈餘為1億3031萬元，遠優於去年同月虧損狀況，單月每股盈餘為1.17元。

玉晶光近期受到全球新冠肺炎延燒，台股隨全球股市崩跌影響，股價連番重挫，今天更以跌停板作收，失守300元關卡，公司應主管機關要求公告獲利自結數。

玉晶光大陸廈門廠自2月10日復工後，復工率快速提升，客戶訂單需求相當穩定，2月合併營收為6.93億元，年成長215%，稅前盈餘為1億8137萬元，稅後盈餘為1億3031萬元，遠優於去年同月虧損狀況，每股盈餘為1.17元。

隨著復工率提升及出貨物流趨於正常，玉晶光表示，3月合併營收會比2月好，如無意外，第2季也會比第1季好。

玉晶光受惠於iPhone 11系列銷售出色，2019年合併營收為120.45億元，創下歷年新高，稅前盈餘為35.25億元，稅後盈餘為25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元。

(時報資訊)