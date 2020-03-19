陶瓷基板廠同欣電（6271）2019年第四季營運淡季逆揚，稅後淨利2.46億元、每股盈餘（EPS）1.49元，站上全年高點。不過，由於前三季營運偏弱，合計全年稅後淨利7.41億元、每股盈餘4.49元，雙創近10年低點。公司將於23日召開線上法說。

同欣電18日召開重訊記者會，宣布通過擬辦理現金減資24.3％，每股退還約2.43元，將提請6月5日股東會議決。董事會亦通過2019年股利分派案，決議擬配息2.43元，合計股東每股可領回約4.86元。以19日收盤價89.1元計算，現金殖利率約2.73％。

同欣電2019年合併營收74.3億元，年增0.23％，終止連3年下滑。但毛利率21.53％、營益率9.26％，分創近15年、近14年低點。加上業外收益年減71.54％，稅後淨利7.41億元，年減26.8％，每股盈餘4.49元，低於前年6.13元，雙創近10年低點。

觀察去年4大產品線營收，陶瓷電路板26.18億元，年減21.5％，影像產品21.94億元，年減0.14％。混合積體電路模組20.18億元，年增達43.72％，高頻無線通訊模組4.06億元，年增達33.39％。

同欣電2019年第四季合併營收20.86億元，季增9.39％、年增8.81％，登2年高點。毛利率24.21％為全年高點，但營益率8.08％為近3季低點。雖然業外由盈轉虧，稅後淨利2.46億元，季增31.3％、年減16.32％，每股盈餘1.49元，仍站上全年高點。

觀察去年第四季4大產品線營收，影像產品7.16億元，季增35.4％、年增9.38％。陶瓷電路板6.12億元，季減10.25％、年減18.38％。混合積體電路模組5.63億元，季增3.98％、年增達45.28％。高頻無線通訊模組1.39億元，季增達47.52％、年增達90.69％。

同欣電總經理呂紹萍先前表示，CMOS影像感測器（CIS）今年需求強勁，疫情並未影響晶圓進貨進度，公司營運未受影響。雖然陶瓷電路板受疫情影響展望不明，但影像感測器、混合積體電路及高頻無線通訊模組成長均看俏，今年營收可望有不錯成長。

同欣電擬以股份轉換方式併購車用CIS封測廠勝麗，議案於2月14日股東臨時會通過，呂紹萍看好雙方結合後將躋身CMOS後段封測全球前3強，透過強化競爭力、提供客戶一次購足服務，藉此爭取更多美系及日系客戶訂單需求。

同欣電規畫增資約7.22億元新股換股併購勝麗，將使實收資本額由原先的16.53億元增至23.76億元，股本膨脹達43.71％。不過，預期在現金減資約24.3％後，實收資本額將降至17.97億元，使股本膨脹幅度縮小至8.71％。

(時報資訊)