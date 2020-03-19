由浩角翔起主持的節目《綜藝新時代》因改版在過年後便停錄，存檔也已全數播畢，目前週五原先的首播時段改由重置播出，但不少死忠粉絲在網路上留言詢問：「怎麼這麼突然？」加上防疫期間，大多數觀眾選擇少到公眾場合，宅在家追劇、看電視，因此紛紛敲碗表示想看新內容，而民視對此表示感謝，並承諾「《綜藝新時代》轉型企劃一直有在進行。」

浩角翔起主持的民視《綜藝新時代》過年後已停錄。（圖／民視提供）

民視為防範新冠肺炎，胡瓜主持的《綜藝大集合》早已改為棚內錄製，減少觀看民眾的群聚感染風險，而《綜藝新時代》同時間宣佈改版，也配合政府政策，所有計畫時程表會延後進行，民視表示，「感謝網友們敲碗呼喊，這是對製作團隊與主持人最大的肯定與鼓勵。未來有新的方向與進度會再跟觀眾們報告，謝謝大家。」

節目停錄後，浩子、阿翔也沒閒著，今和《鬧著玩》團隊包括顏永烈等一起到台南開直播分享美食，阿翔透露下個月還會南下高雄，同時呼籲大家近期要忍住不要出國玩，「想看國外畫面可以上網看《鬧著玩》。」顏永烈則表示，有網友留言詢問他們需不需要隔離？原來是擔憂團隊先前飛到突尼西亞拍攝，顏永烈趕緊解釋：「那是兩個月前拍攝的，大家不用緊張。」

胡瓜主持的《綜藝大集合》為避免群聚已改在棚內錄製。（圖／民視提供）

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(中時電子報)