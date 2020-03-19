大陸江蘇省日前發生了一起跳水輕生事件，有名男子焦急地報警稱女友欲自殺，「她想不開，她是我女朋友！」不久後警方就接到湖邊有落水意外發生，所幸當時有民眾緊急將人救起；男子前往辨認女友身份時，卻圍著她端看了許久，還喃喃自語說著「這是她嗎」，原來是對方落水變成素顏，完全認不出人。

根據《江蘇新聞》報導，事發於3月7日深夜，蘇州市警方接獲報案指出，有民眾欲跳水輕生，便緊急派遣人員前往現場了解。報案的李姓男子向警方表示，他與女友通過電話後，覺得對方的心情非常差，「電話裡她就是不想活的意思」，於是李男便立刻報警並趕到湖邊尋人。

蘇州市警方動員前往現場尋人。（圖／翻攝自江蘇新聞）

蘇州市公安局吳中分局郭巷派出所輔警錢維指出，「女性的身份資訊或者是體外特徵，穿什麼衣服，這男的也不太清楚。他說今天也沒有見過袁某本人，反正講得很模糊，他講大概位置就在郭巷獨墅湖周邊。」不久後警方就接到通知，在南華市場附近有一名女性掉進河中，所幸有民眾將她即時救起。

女子被救起後，坐在地上開始哭了起來。（圖／翻攝自江蘇新聞）

憶起當時落水情況，好心民眾表示，「往地上一照，下邊有個人，老早掉下去了，掉下去就叫了救命！救命！救命！」女子被救起後，全身濕透不斷發抖，坐在地上哭了起來。警方請李男辨認該名女子身份，不過他蹲在地上看了許久，遲遲不敢認，經過多次反覆觀察，最後才確定對方為他口中的袁姓女友。

李男和袁女僅為普通朋友。（圖／翻攝自江蘇新聞）

原來，李男和袁女根本不是男女朋友關係，2人僅為普通朋友而已，當天袁女因心儀的男生結婚了，心情不好下便喝了酒，還打電話跟李男訴苦，最後想不開跳河輕生。由於袁女平時都是濃妝赴約，李男提供給警方的照片也是美顏後的模樣，再加上袁女因落水變成素顏，李男才會認了半天，認不出人。

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(中時電子報)