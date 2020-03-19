台股周四(19日)開低走低，終場暴殺537點，摜破8700點，創3年新低，金管會救市出招，宣布有條件限空令即日起上路，即日起，個股當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日就不能平盤下放空，20日就有1,233檔股票不得平盤下放空。這也是首次祭出有跌幅限制的限空令。

金管會表示，近期國際金融情勢受到全球肺炎疫情影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，避免個股價格因放空交易行為加速跌勢，即日起將採有條件禁止放空措施。

同時搭配當沖交易，若現券賣出未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別，即當沖交易投資人，現券賣出後，應該要買券回補，但若賣出價低於前一天收盤價，又買不回股票回補者，不得變更為融券或借券賣出，就是逼投資人一定要當天買股票完成當沖回補。

證期局副局長張振山表示，2013年9月開始個股前一日收盤價跌幅達7％，即「跌停」個股，隔一個交易日就不得以前一天收盤價，融券及融資賣出，就是平盤下不得放空，2015年6月1日起7％擴大為10％；本月從20日開始，是將跌幅縮減為3.5％，隔天即不得平盤下放空。

但2015年8月的平盤下不得放空令，是不論前一天收盤價跌幅多少，隔天一律平盤下不得放空，這次的限空令比2015年範圍限縮，如19日收盤價來看，1,715家上市櫃公司中，上市收盤跌幅逾3.5％的有743家，上櫃則有490家，合計1,233家上市櫃公司股票，20日即不能以低於19日收盤價的價格融券或借券賣出。

(中時電子報)