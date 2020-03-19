為配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，近期由陳家欽署長密集親自主持應變會議及擬定異地辦公機制，並於今(19)日下午分組派員前往臺灣警察專科學校完成實地演練，當啟動異地辦公作業時，相關人員均可立即進駐，且透過網路等方式進行異地資訊交換，讓所有警政勤業務皆如常運作。

警政署表示，該署異地辦公機制以提前部署、預為因應為原則，規劃副署長1人、署內各單位副主管及各單位作業人員等待命分流辦公；為期運作正常，日前已由資訊、後勤等單位就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備，派員先期規劃測試，且均已整備完備。

同時，已對排定居家辦公人員實施相關訓練，使用符合資訊安全之軟體及電子郵件系統，規劃同仁可從家中連至署內郵件系統處理公務，不讓疫情停止機關運作，並兼顧資安管控。亦要求各警察機關於3月23日當週實施異地辦公演練，所屬第一線與民眾接觸的警察同仁，也已做好各項防疫工作，以確保同仁及民眾安全、健康。

警政署強調，為提升防疫期間員警值勤安全，陳署長除日前向中央流行疫情中心爭取配發警察人員口罩外，近期又指示緊急採購防護鏡、隔離衣等防護裝備，且已陸續撥發予各警察機關所屬防疫人員使用，並請同仁在執勤時，務必做好自我防疫保護，及落實自我健康狀況管理，才能保護更多民眾的健康。

(中時電子報)