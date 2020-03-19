民眾於觀音山種植100株台灣山櫻花，開心比讚樂開懷（戴上容攝）

時序入春，北觀處19日上午於觀音山遊客中心前廣場及生態園區，舉行2020登山旅遊安全防疫宣導暨植樹活動，邀請專業協會老師解說登山安全知識外，並邀集百位社區居民與志工一同種植近100株台灣山櫻花、杜鵑，盼來年繽紛山頭。

北觀處19日上午舉行2020登山旅遊安全防疫宣導暨植樹活動，立法院林淑芬委員辦公室代表楊崴崴、五股區公所主秘李漪萍、八里區公所代表蕭仲良等人都到場參加。

活動先由中華民國山岳協會任鐵剛老師生動解說登山安全及生態知識，百位志工、居民全都專注聆聽，隨後教師教導百位社區居民、志工大跳「防疫舞蹈」，氣氛歡樂熱鬧，最後百位民眾親手種植100株台灣山櫻花、杜鵑，盼來年春天花樹能繽紛山頭。

北觀處表示，面對新冠肺炎疫情壓力，透過戶外享受芬多精的氛圍可有效減輕防疫壓力，局處推動「脊梁山脈旅遊年」自15日起向喜愛親山的遊客們宣傳登山旅遊安全及防疫觀念，介紹觀音山豐富自然資源及生態。

北觀處補充，觀音山是大台北民眾喜愛踏青登高處，除了知名硬漢嶺、牛港稜步道等7條登山步道，每年2月櫻花盛開、5至10月綠竹筍盛產、9月可品嘗文旦柚，遊客不同時節都可體驗到觀音山山林四季變化的美感及季節美食。

(中時 )