宜蘭縣五結鄉公所動用100萬元預備金，採購4部用來監測體溫的紅外線熱影像儀，今天（19日）正式啟用，盼能藉由新設備為鄉親的健康把關。

五結鄉公所指出，鄉公所採購的4部紅外線熱影像儀，有2部設置在鄉立幼兒園，鄉公所、鄉立圖書館各1部。

鄉公所表示，進出人次多讓額溫槍及耳溫槍難以應付，而且有可能未注意檢測，造成量測不準確，為縮短師生、家長、員工、民眾排隊群聚測量體溫的時間，因此決定採購，希望藉由更好的體溫量測，提供大家優質的環境。

(中時 )