防疫升級 五結鄉紅外線熱影像儀啟用 17:002020/03/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣五結鄉公所採購4部用來監測體溫的紅外線熱影像儀，今天正式啟用，盼能為民眾的健康把關。（五結鄉公所提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣五結鄉公所動用100萬元預備金，採購4部用來監測體溫的紅外線熱影像儀，今天（19日）正式啟用，盼能藉由新設備為鄉親的健康把關。 五結鄉公所指出，鄉公所採購的4部紅外線熱影像儀，有2部設置在鄉立幼兒園，鄉公所、鄉立圖書館各1部。 鄉公所表示，進出人次多讓額溫槍及耳溫槍難以應付，而且有可能未注意檢測，造成量測不準確，為縮短師生、家長、員工、民眾排隊群聚測量體溫的時間，因此決定採購，希望藉由更好的體溫量測，提供大家優質的環境。 (中時 ) #紅外線 #熱影像 #鄉公所 #紅外線熱影像 #體溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《專題報導》面對武漢肺炎：做好個人防護措施也要有風險因應規劃！ 12:002020/03/15 財經 遠紅外線健康毯 04:102020/03/15 生活新聞 防疫升級 宜蘭縣政府啟動出入管制 09:072020/03/16 生活 友通攜艾陽推熱感防疫系統 偵測體溫準確又高效 15:472020/03/16 財經 民雄鄉長自購額溫片 讓學生隨時檢測體溫 20:032020/03/16 生活 花蓮》德國交換生返台後發燒 東華提升校園防疫層級 17:502020/03/17 生活 飯店業設梅花座 搶股東會商機 04:102020/03/18 財經要聞 口罩人臉體溫辨識善用人工智慧便利防疫 16:242020/03/18 生活 口罩人臉體溫辨識 智慧防疫 04:102020/03/19 地方新聞 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 陳時中最擔心的案100 感染源指向他 - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 出國玩的人都是回台才出現症狀？背後真相曝光 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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