知名美式大賣場生鮮商品被恐慌民眾迅速搶購，業者來不及補貨。（程炳璋攝）

新冠肺炎台灣疫情確診超過百例，台南市各家大賣場出現搶購潮，台南市一家美式賣場19日出現架上產品遭清空，業者稱產能速度慢非短缺，台南市經發局調查認為，市面業者暫時供貨無虞，民眾不需擔心。

台灣新冠肺炎疫情超過百例確診，不少人減少出門外食，準備屯糧在家，台南市多家大賣場19日出現搶購人潮，網友在網路上傳賣場貨架遭清空的照片，討論一片風雨欲來的恐慌氣氛

台南市一家美式賣場南部地區王姓女副總經理表示，19日確實出現媲美假期的購買人潮，民眾購買的商品以衛生紙、洗衣精與民生用品為主，另外雞精等提升免疫力的保健食品也很熱門。

王姓女副總表示，儘管出現恐慌性搶購，但目前貨架清空原因是部分生鮮產品產能速度不足，或者尚未補貨，並非貨源缺短。

台南市經發局聯繫轄內賣場後表示，賣場生產端及供貨端的運作均正常，會發生貨架一空情況，是因為公司貨品上架量依一般正常作業，民眾暫時一窩蜂採購行為，才會出現不足，呼籲民眾不用擔心，一切物資供應正常。

(中時 )