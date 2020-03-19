侯友宜19日僅到館內巡視一圈便快步離開。（戴上容攝）

新北第3處運動聚點原訂19日開幕，新北市長侯友宜出席活動，宣布新北所有密閉型場館包含文化、運動中心暫停營運兩周。由中港大排願景館改造成的時尚河岸運動站，取消19至22日試營運優惠，預計防疫兩周後視情況開幕。

新北市府推動進化版「運動聚點」，將新莊區閒置場館中港大排願景館打造成運動空間，原訂19日試營運後成為新北第3處運動聚點，場館提供拳擊沙包、敏捷燈運動訓練課程。

「未來兩周將是關鍵！」侯友宜出席活動宣布，因應疫情升溫、全台新冠肺炎確診數破百，20日起新北所有密閉型場館暫停開放兩周，時尚河岸運動站原先預計19日啟用也暫緩開放。侯友宜原訂開幕活動將與三鐵美女主播侯以理體驗拳擊沙包也因疫情臨時取消，最後侯友宜僅到館內巡視一圈便快步離開。

運動廠商執行長羅威士表示，運動聚點配合新北智慧城市概念，開發專屬App，從課程資訊、預約報名到繳費付款都可在手機上操作，教室內掃描課程條碼也能追蹤上課紀錄；面對疫情升溫，可體諒臨時宣布開幕延期，預計2週後視疫情情況正式營運。

體育處表示，「運動中心2.0計畫」活化市府現有餘裕空間，引進民間專業廠商經營打造「新北運動聚點」，4年預計啟用34處；防疫期間板橋第一運動場辦理戶外運動主題，邀民眾走到戶外共同「抗疫」，另也推出線上健身房，2月中起每周五推出居家運動影片，鼓勵民眾在家做運動。

(中時 )