竹南在地企業「鈺林醫療科技公司」捐贈一般口罩等防疫物資給竹南鎮公所，其中包括600瓶洗水液。〔謝明俊攝〕

竹南鎮公所清潔隊自製布口罩一批給鎮公所同事，鎮長方進興示範配帶。〔謝明俊攝〕

苗栗縣出現確診首個案例後，竹南在地企業家「鈺林醫葯生技有限公司」董事長林泉宗，繼0127日發放免費口罩給在地居民外，日前又特地情商廠商趕製一批口罩，於19日上午贈送給竹南鎮公所、竹南警分局及竹南衛生所等單位人員，共同為防疫貢獻綿薄之力，期望鎮民鄉親都能一切安好。

竹南在地企業「鈺林醫療生技公司」董事長林泉宗，先前在新冠肺炎爆發初期，於1月27日率先捐贈一般免費口罩一批給竹南鎮民，近日在得知苗栗出現首個確診案例後，立即跟竹南鎮公所聯繫，有無需要該公司協助？

竹南鎮公所鎮長方進興獲悉後，立即向林董事長反映，鎮公所所屬公務機構在面對民眾洽公時，必須有口罩等基本防護裝備，以保護同事安全，林泉宗隨即籌款購置一般口罩一批6000支，全數捐給竹南鎮公所、竹南警分局、竹南衛生所等單位。

捐贈儀式於19日上午在竹南鎮公所舉行，由竹南鎮長方進興代表接受，林泉宗另在還主動購買防疫洗手液600只，一併捐給竹南鎮公所，以充實鎮公所防疫能量。

而竹南鎮公所清潔隊，也發動隊員自製布口罩，分發同事使用，以解決目前口罩不足問題。

(中時 )