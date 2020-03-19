受疫情心理因素影響，國內賣場出現搶購人潮，公平會為維護國內民生物資相關產品的市場秩序，嚴防業者趁機哄抬價格，19日已出動多組人員分批至家樂福、全聯、大潤發、愛買、頂好等賣場查察，同時發函麵粉、釀造食品、糖果餅乾麵食、罐頭食品、造紙工業等同業公會，請其轉知所屬會員切勿於疫情嚴峻期間，蓄意囤貨或有聯合哄抬物價之行為，否則將依公平法最高處以新台幣5千萬元罰鍰。

公平會強調，如果查獲業者在防疫期間有合意調漲或共同約束價格的行為，且情節重大，不只是最高處以新台幣5千萬元罰鍰，還可依法處以上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰，甚至業者還可能被判處3年以下的有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1億元以下罰金之刑事處罰。

不過，公平會指出，依據派出人員查訪，業者坦言從18日起民眾到店消費人次及消費量，確有大幅增加的情況，但是，目前仍正常供貨，且為因應民眾採購需求增加，通路業者將請上游廠商提高供貨量，以應民眾所需，公平會也將持續派員訪查各大賣場，並密切關注相關民生物資的供應及價格變化狀況。

公平會也提醒相關業者，如發現業者有於防疫期間意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需之飲食物品，而無正當理由不應市銷售者，或散布不實資訊以影響前述物品之交易價格者，將依刑法第251條，移送檢調機關偵辦，決不寬貸。

公平會也同時呼籲國人放心，目前各項民生用品供應商及通路業者均將持續維持穩定供應，民眾毋須進行恐慌性購買。

(工商 )