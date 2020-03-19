保護元件廠興勤（2428）3月營收將重啟成長，大陸廠區復工率正拉升中，由於供應鏈擔心再面臨斷料危機，因此對保護元件的拉貨動能不減，預期第二季營運可望較第一季成長5～10％，而法人推估，以興勤去年前三季的獲利進度來看，去年每股盈餘落在8～9元，可望創下歷史新高紀錄。

興勤為保護元件廠，大陸廠區共有東莞、常州、湖北宜昌以及江西景德等四個廠區，目前已經陸續復工，不過由於各廠區恪守防疫規定，因此產線的產能只能漸漸開出，然而就需求端來看，除了有遞延的需求之外，下游客戶擔憂後面再有斷料疑慮，因此趁可以拉貨的時段盡量拉貨，興勤表示，從目前手中的訂單來看，第二季的需求仍維持成長。

被動元件廠表示，大陸廠區的產能恢復之中，但是因為交通運輸問題，出貨必須再三確認，加上人力也緊俏，「現在有辦法交貨的廠商最大」，沒有能耐的廠商會有單卻無法交貨。

興勤2月營收靠台灣廠區撐起半邊天，也證明當初規劃在高雄興建三廠是正確決定，儘管歐美的疫情嚴峻，但興勤備戰中長期產能的計畫未變，新廠仍按原定計畫興建，預計2022年投產，剛好迎接車電的需求。

興勤去年前三季每股盈餘已突破半個股本，達6.46元，以興勤去年第四季的營收水準推算，法人預估，興勤去年每股盈餘上看8～9元，有望創下歷史新高紀錄，且以興勤往年穩健配息的慣例，隨著興勤的股價向下修正，隱含現金殖利率已漸次拉升。

興勤預期，隨著各廠區復工率拉升、交貨力求恢復正常，3月營收可望重啟成長，雖然新冠肺炎疫情有可能影響需求，但就目前的狀況來看，第二季營運可望較第一季成長。

法人則推估，第一季比較基期相對較低，3月營收重返成長之後，估計興勤第二季營運可望較第一季成長5～10％。

(工商 )