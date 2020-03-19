全球經濟目前正被新冠肺炎大流行與大陸遲未復工所拖累，石油市場早就連月走衰、供過於求。當全球領袖為因應疫情擴散，而實施經濟刺激措施之際，3月9日，全球最大的石油蘊藏國，沙烏地阿拉伯發動了「油價戰爭」，除了大幅降低出口原油售價，更宣布將擴大增產。

沙國的激進策略，瞬間重創國際油價31.5%，創下自1991年波灣戰爭以來單日最大跌幅。儘管沙國官方聲稱，此舉是為了「懲罰俄羅斯」，拒絕配合OPEC的穩價減產；但同一時間，沙烏地在過去48小時內卻先後傳出「王族高階成員謀反被捕」，以及84歲的國王薩爾曼（King Salman）接近「駕崩」的不安謠言。極度動盪且不安的氣氛，亦讓中東各國高度焦慮且緊張。

根據《華爾街日報》的獨家報導，沙國上演皇室宮鬥，才是油價重挫的主因。現任沙國王儲沙爾曼，一直視堂兄納伊夫（Mohammed Bin Nayef）為眼中釘，6日沙爾曼突然發動襲擊，逮補納伊夫（Mohammed Bin Nayef）及叔叔阿邁德親王（Ahmed binAbdulaziz）。

沙爾曼此舉，被視為剷除登基的最後反抗勢力。《華爾街日報》指出，納伊夫之前擔任過內政部長和高級反恐聯絡人，負責與美方官員接洽，曾經權傾一時。但沙爾曼2017年接任王儲後，就一直將納伊夫視為眼中釘，事實上，接任王儲之後的沙爾曼曾力主沙國「經濟轉型」，推動數百億美金的國家轉型計畫「願景2030」，試圖將沙國打造成為「全球的新創科技中心」，藉此擺脫國內高度仰賴石油出口的「油元經濟」。

不過沙爾曼的相關改革，卻需要天價的「油元盈餘」作為投資後盾，因此他才會透過政治施壓，罕見地將石油部長收回王族指揮、取消該部長期任用技術官僚為領導的部門傳統，並透過國家石油公司IPO等爭議手段，將油元的主導權收回國王手中。根據《金融時報》指出，沙國侵略性油價大戰，和肅清王族的作法，雖然可能是「巧合」，但貌似毫無關連間的高度連動性，卻也讓沙烏地阿拉伯從上到下頗為不安。

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(中時電子報)