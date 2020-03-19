2020年首季新冠肺炎延燒全球，造成全球經貿局勢動盪，電商產業卻逆勢成長。全球電商業者如美國Amazon及台灣PChome、Momo的業績皆較去年同期大幅成長。經濟部國貿局委由外貿協會建置之我國數位貿易總入口網站–台灣經貿網所提供的線上交易服務-買賣旺，共匯集35產業逾1,200家我商逾3.5萬項商品，全年無休虛實整合接收全球商機，2月成交額亦直線攀升，較前月成長24%。

在疫情攪局的最壞時代，卻是跨入數位貿易的絕佳良機。台灣經貿網買賣旺和廠商併肩作戰，透過跨境電商主動出擊。貿協表示，全球疫情逆襲下，買賣旺出現不少亮眼業績表現，例如：自2012年就加入買賣旺販售的福泉旺，其「小型空調清洗設備」近期收到來自沙烏地阿拉伯、澳洲、印度等地訂單，累計近兩年來透過台灣經貿網獲得的商機及訂單已逾400筆。福泉旺董事長劉煥中表示，該公司產品上架多個海外電商平台，而台灣經貿網買賣旺的效益最明顯，由於具備阿語、西語、俄語等13種語系，讓該公司業務從北美推展到中東國家。另外，承昊生技所開發的超夯防疫商品-無線滅菌機，訂單已排到6月，看準上架買賣旺即可拓展全球商機及不收取開店費、上架費及成交手續費等優點，近期亦將準備上架。

今年台灣經貿網買賣旺祭出三大搶單策略：一、配合重要議題，推出數位活動，包括近期於網站上設置「防疫專區」與「宅經濟專區」，協助國外買主及台灣廠商媒合熱門需求。二、針對台灣經貿網尊爵會員釋出優惠免運補助。三、啟動「數位研習健檢列車」，自3月開始在全台巡迴舉辦，協助廠商進行一對一客製化電商諮詢服務。

貿協補充，台灣經貿網買賣旺服務推出七年，已成全球買主線上採購樣品首選。今年網站將新增法語版並擴充支援19種幣別顯示，以加強海外拓銷力道。

台灣經貿網買賣旺現支援13種語系，將新增法語版擴增為14種語系，以利廠商進攻全球29國近4億法語人口商機。同時，將擴增支援日圓、人民幣、歐元等共19種幣別顯示，方便買主採購。

(時報資訊)