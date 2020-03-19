智邦(2345)今(19)日董事會通過108年全年合併財報，108年全年合併營收達到554.01億元，全年合併稅後淨利為49.5億元，每股獲利8.91元，創下歷史新高；智邦此次董事會中通過股利配發案，考量公司近期資本支出需求，董事會決議擬發放現金股利每股6.2元，另外，智邦指出，今年最大的挑戰主要來自於對全球系統性不確定風險的因應能力。

智邦108年度第四季合併營收為140.32億元，合併營業毛利為27.68億元，營業利益率為10.3%，合併營業利益為14.45億元，第四季單季稅前淨利為13.23億元、稅後淨利為10.78億元，第四季單季每股稅後淨利為1.94元。

智邦108年度全年合併營收達到554.01億元，較107年度成長29%，全年合併營業毛利為109.99億元，較107年同期成長41%，全年平均營業利益率為10.9%，全年合併營業利益為60.4億元，較107年同期成長74%，全年合併稅前淨利為61.3億元、稅後淨利為49.5億元，分別較107年同期成長66%、68%，全年合併每股稅後淨利為8.91元。

展望今年網通景氣，智邦表示，隨著全球5G行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及要求更高速、更安全的應用服務環境需求，都將帶動網路通訊設備創新商機，未來人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及軟體定義IT，也將需要大量的整合性網路設備，預期將帶動新一波商機。

另外，智邦也強調，隨著國際保護主義抬頭，各國對在地化、自主化需求增加也帶來新的營運挑戰與風險，必須以更積極靈活的全球營運策略來降低風險，而近期新型冠狀肺炎病毒等傳染病疫情造成的供應鏈管理難度，是否將造成原物料供應延遲或客戶需求減緩，則需縝密進行資訊整合分析以隨時反應調整因應，對智邦而言，今年最大的挑戰不只來自於技術與產業趨勢的變化，更來自於對全球系統性不確定風險的因應能力。

(時報資訊)