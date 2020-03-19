央行今日下午宣布降息一碼，對房市影響究竟在哪兒？此次降息所透露的訊息與預期，包括封城、停工、失業、企業倒閉等隱憂，在高度不確定之下，企業主、受薪階級唇亡齒寒，預期收入減少，將緊縮消費，暫緩投資、購屋計畫。若是由利率條件變化分析來看，「降息」已非觸發自住買方進場的單一、主要動機，況且目前還有高房價、高負擔，乃至高跌價風險，因此帶動房市效果極有限。

瑞普萊坊市場研究部市場分析師黃庭洲表示，2003年SARS降息一碼，但實際上從2000年底到2001年底，台灣一共降息11次，2002年兩次降息，購屋貸款從7%一路垂降到3%以下，買方自然非常有感，願意買單。

而且2003年開放外資投資不動產，再透過土增稅減半、降息的措施，多管齊下，吸引各方資金湧入房市，房市才逐漸回春。

2008年次貸風暴後，降息措施之外，主要關鍵是2008年二次政黨輪替，兩岸關係融冰，開放大陸地區人民來台投資、陸客自由行，再加上2009年調降遺贈稅帶動台商鮭魚返鄉潮，還有政府積極標售土地，價格屢創新高，也帶動資金行情炒熱房市。

目前五大行庫新承做購屋貸款的利率已經很低，只有1.6%，如果貸款2000萬元，月付金97,432元，假設降息1%到0.6%，月付金仍要88,455元，只打了9折。而且購屋貸款利率壓在1.7%的超低水準已經將近四年，民眾對既有超低利率環境還要降息，其實已經無感。

(時報資訊)