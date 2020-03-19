為應新冠肺炎疫情擴大，竹南君毅中學已備妥線上教學，以防校園出現疫情時，讓學生學習受教不中斷，校方並已召集老師對相關資訊設備及能力進行熟悉，以備萬一。

近日因國內確診人數快速上昇，部分診證案例是由國外留學、遊學回國的學生，因確診而導致學校班級停課，為了防範類似事件發生後，能夠繼續維持學生學習受教不中斷，君毅中學因而準備線上教學平台作為因應。

君毅中學表示，相關因應措施包括，各學科依進度持續充實線上自主學習平台內容，包括線上影音教學資源、上課簡報、電子書、講義學習單、測驗卷….等。

君毅中學指出，因應萬一停課需要進行之遠距教學，配合教育部政策將全面啟動 Zoom＋Google Classroom 之學習模式，全校師生務必掌握相關之資訊設備與能 力，並主動開始熟悉，以利後續運用。

君毅中學表示，進行 Zoom＋Google Classroom 的學生及教師實體研修，開始模擬演練，未來若因疫情停課，即可按照各班原定課表，師生透過遠距的 Live Learning (Zoom)＋Offline Learning (Google Classroom) 進行表定課程，落實停課不停學的精神！

(中時 )