歌仔戲界的開心戲神，也是楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角的小鳳仙（本名陳麗如）17日清晨5點39分病逝亞東醫院，享壽80歲，讓相交數十年的至交好友楊麗花哀痛落淚。今告別日期出爐，小鳳仙的家屬已確定在4月3日上午10時30分在新北市板橋殯儀館崇義廳舉行為她告別式，11時公祭。

楊麗花日前知道好友過世後殤心不已，除了心痛拜把姊妹小鳳仙離開，也淚嘆因為新冠肺炎醫院管制，導致她未能見上摯友最後一面，留下再也無法彌補的遺憾。目前還不確定楊麗花是否會親自出席告別式送好友最後一程。

文武全才的小鳳仙，是楊麗花歌仔戲的重要靈魂人物，甚至是背後推手，楊麗花成立歌仔戲團時，便將她提升為戲曲導演，將招收的四期學生都交由小鳳仙教導，其中較知名的學生就屬葉麗娜、紀麗如。除此，小鳳仙甚至還會編寫歌仔戲劇本，長年來對歌仔戲貢獻良多，她的離開，也讓歌仔戲界慟失一名最優秀的戲神、長者與老師。

(中時 )