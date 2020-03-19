新冠肺炎疫情延燒，全球央行聯手降息救市，中央銀行今日宣布降息1碼，重貼現率一口氣降到1.125％，破天荒打破「彭淮南防線」，創下歷史低利。中央銀行總裁楊金龍坦言，全球央行步調一致，這回降息「要快速、要勇敢」。

對於Fed兩度降息，楊金龍坦言「很突然」，也很驚訝「為什麼會是這個樣子」，相較於2008年金融海嘯時，這次各國貨幣政策、財政政策有點不太一樣。對於央行會否再度降息，他鬆口台灣降息還有空間，但「應該不會」到負利率。

怎麼看新冠肺炎，會否比2008年全球金融海嘯更嚴重？楊金龍分析，新冠肺炎的波及範圍更廣泛，從開始供給面、供應鏈、整個大陸封關受到影響，原本各界以為疫情結束，就沒有問題了，沒料到演變為全球危機，到最後需求受到影響，所以主要機構都調降全球經濟成長率，並祭出防範性措施。

楊金龍表示，這是央行首度直接放錢，務求能夠打到中小企業端，2000億元如果不夠的話，也會有彈性地滾動式檢討，隨時調整，明天會請公股行庫、民營銀行，討論詳細機制要如何運作，才能幫到中小企業，並邀請信保基金一起討論。

(中時 )