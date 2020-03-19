工業電腦廠樺漢（6414）2月營收51.95億元，月減15.28％、年增2.33％，改寫同期新高。公司19日公布2月稅前淨利2.34億元，本期淨利4,300萬元，每股盈餘0.52元，較去年同期成長144％。

樺漢近期股價大跳水，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布2月自結財務數字，EPS達0.52元，年增1.44％，市場推估，除了營收動能成長外，去年首季因認列ECB提前贖回費用，基期相對較低，也是帶動獲利跳增的主因之一。

公司表示，2月業績成長主因為歐洲及美國業務較去年同期成長，且為因應中美貿易戰，樺漢及旗下子公司已提早布局，將產能移至中國以外地區生產，受新冠肺炎疫情影響有限。

雖然子公司沅聖科技因客戶供應鏈策略調整，單月營收較去年同期減少6成，但樺漢集團整體營運仍保持正成長；展望後市，樺漢表示，將持續密切追蹤疫情，以及國際局勢對產業供需的影響，妥善規劃全球產銷系統布局。

樺漢19日受台股重挫影響，股價亮燈跌停，收在129元，創2013年12月以來新低。法人認為，樺漢近期除整合集團研發資源外，並積極開發新產品、拓展新客源，最快下半年有機會打入新客戶供應鏈，為設計製造業務營收展望轉佳的關鍵。

此外，帆宣接單狀況自去年下半年開始轉佳，近期在手訂單仍在相對高水準，今 年營運展望更勝去年，可望扮演樺漢另一營收成長動能。

(工商 )