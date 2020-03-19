日本一名狼父長期以殘忍方式虐待就讀小四女童致死，而女童母親不但未幫助女兒脫離魔掌，反而幫著丈夫一起施虐。檢方指出，這名狠心的父親甚至指示妻子不讓女兒進食，讓其長時間罰站不讓休息造成女童死亡，今（１９日）千葉地方法院罕見重判被告16年徒刑。

這起震驚全日本社會關注的家暴案，發生在去年（2019）1月，千葉縣一位就讀國小四年級的10歲女童栗原心愛，遭到41歲的狠心父親，栗原勇一郎，施暴被虐致死，檢方主張被告曾指使妻子長達2天不讓女兒進食，還讓女兒長時間罰站不准休息，甚至反覆在女童臉上淋冷水施暴，導致女童不勘虐待死亡。

被告栗原勇一郎遭捕到案後表示，自己是因為女兒態度不佳才會稍微「處罰一下」，但根據千葉縣警方調查，女童被虐待時，31歲的母親和1歲的妹妹都在家中，女童不但身體上有多處瘀傷，脖子上還有奇怪勒痕，這才讓警方懷疑女童死因不單純，進而深入調查；包括鄰居也透露，曾聽到有小女孩一邊哭一邊喊著「媽媽我怕」的聲音，沒多久就發生這起憾事。

警方調查發現，女童母親栗原渚，沒有將家暴受傷的女兒送醫治療，甚至還隱瞞部分實情，極有可能也對小女孩施暴，因此事發1個月後也將她逮捕，栗原勇一郎則因涉嫌持續施暴虐待女兒致死，將他以傷害致死等6罪嫌起訴，重判16年有期徒刑。

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(中時電子報)