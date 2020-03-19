新冠肺炎疫情擴散，台灣確診案例近日猛爆，至今(19日)已達108例。而在確診病例數破百後也引發恐慌，從昨(18日)晚起至今，民眾傾巢而出到全聯、大潤發、家樂福、好市多等各大賣場搶購民生物資，忙到店員累癱、來不及去搶貨的人進到賣場瞠目結舌！

雖然，蔡英文總統已緊急在今下午公開向民眾喊話，保證政府會完備物資，請民眾勿恐慌、囤積，但民眾焦慮心情似乎尚未平息，搶購風潮仍一波波。另方面，因今起台灣的實施「邊境管制」，禁止非本國籍民眾入境、國人入境者則皆需居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，因此桃園機場自今清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。

突破百例後的台灣情景，讓人看得有點怵目心驚！

北市內湖大潤發19日爆出搶購潮。（圖／馬景平攝）

圖為結帳的長長人龍。（讀者提供）

知名美式大賣場生鮮商品被恐慌民眾迅速搶購，業者來不及補貨。（程炳璋攝）

針對國內賣場湧現搶購人潮情形，為維護國內民生物資相關產品市場之交易秩序，嚴防業者於防疫期間趁機聯合哄抬價格等違法情事，公平會派人至賣場查察。（報系資料照）

好市多內湖店一下湧入眾多人潮讓結帳櫃台前，排隊人潮已經排到最裡面的生鮮區。（讀者提供）

許多民眾19日一早就到好市多內湖店買衛生紙等物資。（讀者提供）

知名美式大賣場生鮮商品被恐慌民眾迅速搶購，業者來不及補貨。（程炳璋攝）

讀者提供。（圖/翻攝自 北市大安區頂好超市）

而在疫情吃緊下北市推出的防疫旅館，縱然一晚最高要價7500元，仍供不應求，迫使北市府改鼓勵需居家檢疫者留在家中，讓其它家人則住一般旅館，並提供補助給住一般旅館的家人。

北市內湖家樂福。(讀者提供)

北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價7500元。（張薷攝）

北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價7500元。（張薷攝）

(中時電子報)