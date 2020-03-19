新冠肺炎疫情尚未緩解，台灣人壽貼心提醒，數位服務是安全與便利的防疫選擇，如要申辦保險投保，即可透過網路，只要簡易3步驟即可完成網路投保。台灣人壽網投網站去（2019）年6月全新改版上線後，保費成長率高達135％，保戶平均給予4.4顆星的高滿意度回饋（滿分5顆星），會員數也以11％平均月成長率持續增加。

台灣人壽表示，今（2020）年1至2月遇台灣疫情爆發，但整體保費較比去年同期仍成長80％，也顯示有近64％的投保保戶出國前會投保旅平險，並強化海外地區意外與醫療多重保障。

台灣人壽網路投保具多樣商品優勢，也有為通勤族量身推出的「台灣人壽唯e守護傷害保險」，數據顯示近8成投保該商品的保戶100％均會附加附約，做好保障。台灣人壽表示，上班族在防疫期間的通勤方式，不少人為降低搭乘大眾交通工具的機會，改騎乘機車或租借共享機車，增加了機車工具的交通風險，而這款網投保單，可隨選組合搭配，可附加特定意外身故傷害保險附約，除提供搭乘大眾交通（水陸空）工具時意外身故保障外，對於戲（劇）院、歌（舞）廳、公眾使用之場所等遭受火災或爆炸，及海外停留期間（出境90天內）意外事故也納入保障範圍，對保戶來說是CP值相當高的保障型商品。

民眾使用網路投保、保單查詢、契約變更、或理賠申請等，除使用電腦，也可手機下載「台灣人壽APP」，提供便利指紋及臉部辨識登入功能，即可一指或刷臉完成登入，網路投保還可搭配Apple pay、Android pay繳費服務，免掏信用卡讓投保流程更暢行無阻，輕鬆線上快速搞定。

(中時 )