不配合防疫的外國人 南韓祭嚴厲措施 17:172020/03/19 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於不配合防疫措施的外國人，南韓將祭出嚴厲措施。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓法務部19日表示，將對不聽從防疫部門指示的外國人採取驅逐出境等嚴厲措施。 法務部表示，最近疑似感染新型冠狀病毒（COVID-19）或確診感染的外國人不遵守居家隔離的情況頻繁發生。外國人若不接受防疫部門隔離、檢查和治療要求，政府會立即採取制裁措施，如取消外國人簽證和居留許可，根據違法行為嚴重程度可將有關人員驅逐出境或禁止入境。 法務部還正在同有關部門討論，外國人不遵守防疫部門的要求造成韓方需要採取進一步的防控措施，或有關行為給國家造成損失時，向有關人員索賠。 (中時 ) #外國人 #部門 #防疫 #法務部 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟贈千片口罩給移民署 04:102020/03/15 地方新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 張育美 籲關注寵物防疫 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 保護外食族 王惠美示範提醒用餐六大衛生守則 19:192020/03/16 生活 警政署長訪竹縣防疫座談 籲謠言勿傳 17:512020/03/17 社會 德商對台灣防疫有信心 04:102020/03/18 財經要聞 拍影片遭質疑防疫漏洞 中市新聞局長：場地空曠、宣導防疫優先 12:222020/03/18 政治 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 國際熱門新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 - 國際 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 大邱17歲少年突身亡 生前採檢7次…死後逆轉「陽性確診」 - 國際 每40年就出事！日副相稱：東奧被詛咒了... - 國際 歐盟疫情爆發 大陸提供兩百萬個口罩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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