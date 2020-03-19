南韓法務部19日表示，將對不聽從防疫部門指示的外國人採取驅逐出境等嚴厲措施。

法務部表示，最近疑似感染新型冠狀病毒（COVID-19）或確診感染的外國人不遵守居家隔離的情況頻繁發生。外國人若不接受防疫部門隔離、檢查和治療要求，政府會立即採取制裁措施，如取消外國人簽證和居留許可，根據違法行為嚴重程度可將有關人員驅逐出境或禁止入境。

法務部還正在同有關部門討論，外國人不遵守防疫部門的要求造成韓方需要採取進一步的防控措施，或有關行為給國家造成損失時，向有關人員索賠。

(中時 )