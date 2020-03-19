大陸總理李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩通話時做出將提供兩百萬個口罩的承諾，馮德萊恩隨即推文指出：“我們共同認為與新冠病毒作鬥爭是一項人類整體的鬥爭，我們應該在困難的時候互相幫助。”

馮德萊恩表示，“中國沒有忘記歐洲在中國元月份疫情肆虐時，歐盟對中國提供的援助”。

中國運送的物資包括200多萬隻外科口罩，20萬隻N-95口罩，五萬支病毒測試劑。

元月份當大陸爆發疫情時，歐盟向中國寄去了50噸緊急救援的醫療物資。

馮德萊恩表示，歐盟正在加速防疫物資生產能力，但這仍需要數周時間。因此，我們感謝中國的援助。阿里巴巴集團也向法國和意大利提供了醫療物資。

另外，捷克衛生部長宣布，已 從中國購買了150000萬隻病毒快速測試劑。這些測試劑優先在該國西部的Olomouc地區的21座城鎮使用。目前這一地區疫情嚴重，當局已下令封城。

大陸提供的這一測試劑可在20-25分鐘測出是否感染新冠病毒，準確率極高。傳統的測試劑一般需要六小時以上。捷克還希望從中國購買醫療保護服以及呼吸器。截至18日，捷克統計確診人數為464例。

(中時 )