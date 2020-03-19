北市府徵召「防疫旅館」，雲朗觀光率先響應，推出優惠住房專案提供誘因，把安全留給家人，防疫作法倒過來，以降低返台者與家人同居的傳染風險，鼓勵返台的居家檢疫者回家住，改讓同住家人外出旅宿，以達到相同隔離效果。

據統計，今、明兩天均約有9千人返台，預期需要居家檢疫人數還會再攀高，但防疫旅館恐不敷使用，為此北市府研議變通作法徵召「防疫旅館」。

雲朗觀光集團進一步表示，願意成為首家響應市府研議變通作法的飯店旅館業者，提出需要隔離的人留在家裡受到政府的管控，原住在家中健康的家人反過來入住星級旅館，這不僅讓政府在防疫上省時、省成本，同時也能達到降低返台者與家人同居的傳染風險。

飯店更推出「把安全留給家人」住房專案，提供這群家人眷屬入住7天以上的住房優惠，推出了君品酒店純住房每房每晚 2,500元、雲品溫泉酒店一泊二食每房每晚8,120元、翰品酒店新莊、桃園、花蓮、高雄一泊一食每房每晚1,530元、兆品酒店嘉義、台中一泊一食每房每晚1,530元，每房至多2人入住，雲朗觀光集團將會持續跟民眾一起守護台灣。

新冠肺炎於全球疫情爆發，歐美國家確診者迅速暴增，連帶使得國內境外移入案例連日攀升。中央疫情指揮中心連2天提升旅遊疫情警示第三級國家，更宣布自今日(3月19日)起除特殊需求申請獲准者，非本國籍一律禁止入境，本國籍入境須全面進行14天居家檢疫，使得入境居家檢疫人數暴增10倍。

(中時 )