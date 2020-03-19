元大投信19日最新公告指出，近期由於新冠肺炎嚴重影響全球經濟物流，再加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產協議破局，原油價格大跌，以西德州原油期貨來說，2020年3月5日之價格在每桶46.78美元，3月18日沙烏地阿拉伯揚言將全力增產，導致原油崩跌，西德州原油期貨單日下跌24.42％，每桶價格更來到20.37美元，短短9個交易日，大跌了56.46％，使元大S&P原油正2 ETF當日淨值下跌至1.40元，最近三個營業日(3/16、3/17、3/18)之平均淨資產價值為1.99元(低於2元)，已達主管機關原先公布之指數股票型期貨信託基金應報請核准後終止信託契約並辦理清算之規定。

惟金管會於3月19日發布最新函令，將指數股票型期貨信託基金單位淨值低於一定標準應報經金管會核准後終止期貨信託契約之門檻，由三個營業日修正為三十個營業日（亦即本基金須最近三十個營業日之平均淨值低於2元方須向金管會申請核准終止期貨信託契約）。

另若因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准於一定期間不受上述規範限制。故本基金已無需立即辦理清算，未來或有申請例外豁免之機會。不過元大投信仍提醒，近期由於原油市場波動劇烈，投資人交易該基金前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF市價快速下跌之風險。

(工商 )