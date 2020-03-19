奎克生技宣布，成功開發出比現有新冠病毒標準檢驗靈敏度高出10倍的「新型數位PCR檢測技術及試劑」，後續將攜手新光醫院及美國加州醫學中心進行臨床驗證及申請許可。

該檢測技術能精確檢測出十分微量的新冠肺炎病毒，提高陽性檢體檢出率，減少偽陰性，避免攜帶病毒者四處活動而造成防疫破口，將可大幅提升疫情管控能力。

此項超高靈敏數位定量核酸檢測技術，係使用奎克公司專利之新型雙功能dqPCR檢測平台，及高敏定量基因檢測晶片DigiChipTM，能夠一次同時執行標準的即時定量（qPCR）以及數位絕對定量（dPCR）核酸檢測，並能在90分鐘內同步完成6個檢體檢測，大幅提升效率及靈敏度。而其新冠病毒檢驗試劑，則採用美國疾病管制與預防中心（US CDC）所訂定之新型冠狀病毒檢測標準。

奎克技術處處長味正唯表示，該研發團隊過去幾週日夜趕工，已順利完成多項實驗及測試。根據實驗數據顯示，奎克新型數位PCR針對新冠病毒之檢測濃度可達到小於3個拷貝數以下，比目前標準RT-PCR檢測靈敏度提高10倍，且檢測專一性及重覆性均佳，線性範圍更高達8 Logs，目前正積極和新光醫院及美國加州洛杉磯醫學中心合作，預計在最短時間內完成進一步臨床驗證，並向衛福部疾管局及美國FDA提出緊急使用許可（EUA）申請，以盡速提供各國更靈敏快速的新冠病毒檢測。

新光醫院葉建宏副院長表示，此項「高敏定量」dqPCR檢測技術，比「定性」的標準RT-PCR檢測技術更能提供精確的檢測結果，且因為是?對定量，可以從連續數次檢測的比較中，看出病毒載量數值的變化，因此除了做為確診之依據外，也可動態追蹤醫療過程各階段之訊息，將對新冠肺炎病患之治療及照護有很大幫助。

此外，新冠肺炎病毒檢測的另一個問題，則是檢體採樣的困難及差異性大，而奎克新型數位PCR除了高靈敏度外，也可運用於血液檢體，就血中極低的病毒濃度進行高靈敏度的液態活檢（liquid biopsy），只要經進一步臨床測試驗證，就可使用於標準化的血液採檢，避免一般咽拭子採檢困難及誤差的問題，對於新冠肺炎病毒採檢之準確性會有很大幫助。此外，也可對捐血中心之血液進行篩檢，防止類似韓國血液污染的問題發生。

過去一年來，奎克與國內醫院合作已運用此項新型dqPCR 液態活檢技術，進行癌症病患治療之追蹤，以連續高敏定量的血液核酸檢測，做為病程判斷、療效評估、抗藥性及治療方案之重要指引，業已獲得良好的進展，並與國際藥廠洽談合作中。

(工商 )