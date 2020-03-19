因應新冠肺炎疫情升溫，台中市政府教育局宣佈19日起至本學期結束前，全市高中職以下校園場地除出借國家考試、檢定考試及影響學生升學權益的活動外，全面暫停對外開放；教育局強調，希望社區民眾共體時艱，利用社區其他戶外空間、公園、運動場，從事運動休閒活動，共同守護校園安全。

教育局長楊振昇指出，為降低校園疫情風險，該局日前已發函全市高中職以下學校室內場地至今年5月4日前暫停對外出借。因應疫情持續延燒，教育局經審慎研議後，決定全面擴大防疫措施，19日起至本學期前，全面暫停對外開放校園場地。

楊振昇表示，教學時間外部訪客，包括家長、廠商、志工等，均需佩戴口罩、量體溫、手部消毒及登記基本資料後，才可進入校園，讓學生安心就學。針對特殊情形者，則授權學校評估整體風險，且能完備所有防疫工作原則下，報教育局核准後專案處理。

楊振昇強調，教育局已請各學校配合張貼公告，希望社區民眾共體時艱，利用社區其他戶外空間、公園、運動場，從事運動休閒活動，共同守護校園安全。

(中時 )