長期追蹤美國軍機動向的推特帳戶Aircraft Spots發佈消息顯示，3月19日一架美空軍電子偵察機再次進入南海上空飛行，這是美軍機連續2日進入南海。針對美軍在南海進行「航行自由」活動，陸媒引述共軍發言人稱，美方頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，共軍敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。

據《環球時報》報導，19日編號為64-14847的美國空軍RC-135U電子偵察機在南海上空飛行，隨後返回駐日美軍嘉手納空軍基地。這是美國軍機於18日闖入南海空域後，連續兩天在南海「秀肌肉」。

USAF RC-135U 64-14847 WAVE58 returning to Kadena Air Base, following a South China Sea mission. pic.twitter.com/KU1BRlpxL2 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) March 19, 2020

3月18日，美海軍一架編號159893、無線電呼號SF925的EP-3E偵察機經巴士海峽闖入南海上空，在約7200米高空執行任務，期間更是一度逼近香港附近空域。同樣在18日，航跡圖還顯示美國空軍從關島安德森基地起飛的兩架B-52H戰略轟炸機前往南海，兩架KC-135R空中加油機為其提供加油支援。

US Navy EP-3E 159893 callsign SF925 on task over the South China Sea at 21,500 feet pic.twitter.com/FWoVIsJMXN — Aircraft Spots (@AircraftSpots) March 18, 2020

報導表示，近日美國艦機頻繁出現在南海地區，值得警惕。此前3月15日，美國海軍羅斯福號航母戰鬥群於在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦開展了聯合訓練。

0540Z: SF925 in International Airspace near Hong Kong pic.twitter.com/sjE62W3ZYN — Aircraft Spots (@AircraftSpots) March 18, 2020

南部戰區新聞發言人李華敏大校此前回應美軍艦機在南海活動回應稱，美方打著「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，我們敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。

李華敏說，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。」

(中時電子報)