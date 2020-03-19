中央銀行宣布降息1碼（0.25個百分點），讓房貸利率迎來史上新低！信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次降息一碼後，國內的房貸利息可能創下史上新低，以過往房貸降幅多跟進六成，約0.15個百分點計算，1000萬房貸，每月還款減少1250元。不過，央行今日表示，公開市場操作會足額調降0.25個百分點，希望能在末端完全反映降息效果，讓貸款戶減壓，千萬房貸每月還款將大減逾2083元。

對於央行總裁楊金龍今日特別表示，明天公開市場操作利率都會足額調降0.25個百分點，希望能在末端完全反映降息效果，讓貸款戶減壓。房仲業者表示，若房貸利率如實反應，那降幅實在太可怕了！另有資深經紀人直呼，嚇死人了。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，央行降息一碼是2016年以來幅度最大，對於銀行來說，低利率將使其經營更為困難，是否可能放寬房貸成數與條件，值得注意。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示， 全球股匯市震盪，低利環境加上貨幣寬鬆政策，國際資金將會重新配置，長期來看，不動產的抗跌和穩定性高，待疫情稍加回穩，收益型不動產可望被優先成為焦點。

(中時 )