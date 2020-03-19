鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2020年2月稅前淨利2.34億元，年增20％，稅後淨利0.43億元，年增近1.53倍，每股盈餘（EPS）0.52元，亦年增達1.44倍。

樺漢2020年2月自結合併營收51.95億元，雖月減15.28％、降至近1年低點，仍年增2.33％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收113.27億元，年減0.41％，仍創同期次高。公司尚未公布2019年財報，將於3月31日應邀召開線上法說。

樺漢表示，子公司沅聖因美系智慧家居客戶調整供應鏈策略，致使2月及前2月營收分別年減72.79％、63.02％，影響樺漢營運成長動能。不過，在歐洲及美國業務均較去年同期成長帶動下，樺漢2月合併營收仍較去年同期長。

樺漢表示，為因應中美貿易戰，公司及旗下子公司均已提早布局，將產能移至中國大陸以外地區生產，此次新冠肺炎疫情對營運影響有限。未來將持續密切追蹤疫情及國際局勢對產業供需的影響，妥善規畫全球產銷系統布局。

(時報資訊)