《金融》楊金龍：會採更寬鬆貨幣環境，但不會零利率或負利率 17:222020/03/19 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今理監事會後記者會，宣布結束連14凍。政策利率降息一碼。央行總裁楊金龍表示，今年經濟成長率不能保2%，僅1.92%，央行的假設是疫情會到6月，政府推出的600億元和400億元的紓困方案，央行並未納入GDP的考量因子。 楊金龍表示，非常驚訝，美國會突然降息共6碼，讓市場擔心疫情對經濟的影響，是否經濟惡化加劇。 楊金龍也承諾，央行會採更寬鬆的貨幣環境，讓企業能渡過難關，央行有空間，但不會讓台灣利率有零利率或負利率的情況。 (時報資訊) #楊金龍 #央行 #會採 #負利率 #零利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 新QE零利率 李同榮：慎防游資充斥房市爆衝 10:122020/03/16 財經 《國際金融》聯準會降息至零，鮑爾駁下一步負利率 11:592020/03/16 財經 美零利率恐慌 美期熔斷 台股融資斷頭 13:042020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 美近零利率 料啟亞洲降息潮 04:092020/03/17 焦點新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 10:392020/03/17 財經 零利率時代 台股高殖利率迷人 04:102020/03/18 財經要聞 川普救市 越救越恐慌 04:102020/03/18 時論廣場 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 10:432020/03/18 財經 降到史上最低利！ 楊金龍：要快速、要勇敢 17:162020/03/19 財經 財經熱門新聞 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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