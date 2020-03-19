央行今理監事會後記者會，宣布結束連14凍。政策利率降息一碼。央行總裁楊金龍表示，今年經濟成長率不能保2%，僅1.92%，央行的假設是疫情會到6月，政府推出的600億元和400億元的紓困方案，央行並未納入GDP的考量因子。

楊金龍表示，非常驚訝，美國會突然降息共6碼，讓市場擔心疫情對經濟的影響，是否經濟惡化加劇。

楊金龍也承諾，央行會採更寬鬆的貨幣環境，讓企業能渡過難關，央行有空間，但不會讓台灣利率有零利率或負利率的情況。

(時報資訊)