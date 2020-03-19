北市忠孝東路五段236巷是信義區知名的名人巷，巷道內豪宅林立，去年雖僅四筆豪宅交易，不過四戶累計金額就達12.3億元，堪稱台北市最貴名人巷！其中身價最高的非皇翔御琚莫屬，實價登錄顯示，去年11月11樓戶交易，總價4.1億，單價210萬，比三月九樓戶交易單價222.7萬元略低，不過仍站穩兩百萬元身價。

同巷中的另外一間也是兩百萬俱樂部名單中的信義帝寶，去年12月七樓戶141.16坪賣出2.15億元，單價落在168.4萬元，似乎已無兩百萬豪宅光環。此外冠德花園城堡雖有二十年屋齡，但是去年八月也有一戶交易，單價119萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，多半的豪宅規畫偏好精華路段的正門牌，凸顯身價地位，不過忠孝東路五段236巷位於信義計畫區內，地屬精華，近101大樓、信義百貨商圈和捷運永春站，綜合商業和生活機能，而236巷路寬達15米，鬧中取靜，頗受企業家青睞，除了皇翔御琚和信義帝寶，巷弄中還有冠德花園城堡，國美信義花園，國家大帝、國家藝術館、御園、信義公爵館、美硯和領袖名邸等豪宅，各戶總價動則上億元，上看七八億元，可謂是台北市身價最高的巷弄。

張旭嵐指出，皇翔御琚實價揭露至今共有10筆交易，每一筆都破兩百萬元，最高交易是2014年七月，4樓戶單價290.5萬元，總價8.68億元，連車位一個都要七、八百萬元，最貴的車位登記870萬元，足以買下南部透天，也顯示巷弄豪宅的不凡身價，而最新交易單價210萬元，是實價以來最低價，不過備註為親友交易，因此價格較低。

而信義帝寶，除了2013年頂樓戶4.5億元成交，單價達200萬元，近年皆無交易，最新交易看似價跌，不過該社區歷史最高單價交易是頂樓戶，新交易的168萬元位於七樓，也算維持近年的行情水準。

(時報資訊)