台股受全球股市崩盤拖累跌勢難止，今天失守9000點關卡，系統性風險致使被動元件成為重災區，國巨(2327)今天收盤股價創下2019年9月25日以來新低，累計自今年2月25日498元高點至今天收盤價229.5元，短短16個交易日跌幅高達54.02%，在國巨領跌下，逾20檔上市櫃被動元件個股以跌停板作收，紛創波段新低。
被動元件產業景氣於去年第3季落底，由於終端庫存偏低，且大陸缺工，國巨及奇力新(2456)分別調漲晶片電阻價格，帶動股價無畏大陸新冠肺炎疫情連番大漲，國巨於2月25日創下498元高價，成為今年前2月的多頭指標股，不過，隨著新冠肺炎疫情自大陸蔓延至日韓及歐美，如野火燎原般的疫情重創全球股市，被動元件個股也因台股崩跌，今天更有逾20檔上市櫃被動元件跌停，成為台股的重災區。
由於系統性風險引爆法人賣壓，今天外資及投信同步賣超國巨、奇力新等，投信則賣超華新科及信昌電，在停損賣壓未止下，國巨、華新科(2492)、奇力新、興勤(2428)、信昌電(6173)、立隆(2472)、日電貿(3090)等個股股價紛創波段新低。
(時報資訊)
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