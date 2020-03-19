20200317中天新聞 案54致金融界恐慌 金管會控管保險業員工出國

日前有名嘴在節目中指出，案54的北部30多歲男子，不僅隱瞞公司偷偷跑去日本玩，導致台北金融圈陷入混亂，還驚爆案54的仁兄還有去夜店習慣，回台灣後還去了3天夜店，消息一出引發爭議，不過中央流行疫情指揮中心今(19日)則親自打臉名嘴說法，表示向案54確認過，根本沒去夜店那些地方，也讓網友好奇到底是哪個名嘴亂說話？

名嘴爆料案54男子本身有跑夜店習慣，回台後去夜店3天，不過指揮中心就打臉此說法，表示有向案54本人詢問，確認沒有去過夜店那些地方，消息一出引發PTT網友熱議，意見兩極，「哪個名嘴？不公佈姓名開罰嗎」、「版上又一班失智列車被認證」、「當事人不一定可信 但名嘴可信嗎？？？」

還原節目內容，資深媒體人陳東豪先是驚爆：「因為我們這位54病例的仁兄，聽說他有去夜店的習慣，3天，現在的說法是三天。」而另一財經資深媒體人姚惠珍也加碼爆料案54去的其中一間夜店，她也去過，該店知名度高，型男也多。

(中時電子報)