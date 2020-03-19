基隆關透過X光貨櫃檢查儀掃描，在喇叭單體內查獲76.4公斤的K他命。（基隆地檢署提供／吳康瑋基隆傳真）

毒梟新手段！財政部關務署基隆關日前查獲一名24歲的邱姓男子涉嫌將76.4公斤的毒品K他命分裝夾藏在588個喇叭單體內，並從馬來西亞以海運方式運來台灣，基隆地檢署估算後，該批毒品市價達新台幣7600萬元，檢方偵查後，起訴邱男。

基隆地檢署表示，去年10月接獲基隆關通報，有一批從馬來西亞進口的貨櫃有異，迅速指派緝毒專組檢察官蕭擁溱與調查局航業調查處基隆調查站跟財政部關務署基隆關，共同成立專案小組，合力深入追查。

檢方經查驗後指出，發現每個喇叭夾藏K他命約130克，全部588包毒品經過秤重後，合計共有76.4公斤，估算後市價竟高達7600萬元，檢方趁機在邱嫌欲赴汐止領貨時，將他趁機逮捕。

檢方查出去年9月邱嫌就有自馬來西亞進口喇叭單體，而基隆關有扣下一隻喇叭來檢驗，其餘皆放行，而邱嫌在偵訊時坦承走私毒品，並指出去年9月的毒喇叭，在事後已運回馬來西亞，並且已將毒品交給貨主。

檢方表示，全案經偵查後，邱嫌將依犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三級毒品罪嫌及懲治走私條例罪嫌對邱男提起公訴，專案小組並將持續向上游追查毒品的來源跟流向。

(中時 )