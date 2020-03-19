連江縣議會今（19日）舉辦第7屆第5次臨時會，邀請縣長劉增應進行專案報告，縣議員陳書建質詢時建議，盼縣長向中央建議，今年5月綜合所得稅停止申報，改為明年一起合併申報。劉增應也表示認同，他強調，會致電立委陳雪生代為向行政院長蘇貞昌表達意見。

陳書建質詢時表示，新冠肺炎疫情造成全球恐慌，縣立醫院是否有能力第一時間就篩選出確診個案，另外，大批民眾從歐洲返國，其中是否有馬祖子弟，與中央的系統是否同步，可以掌握相關名單，避免成為防疫問題。

劉增應表示，縣立醫院目前可以快速篩檢A型、B型等流感，但是新冠病毒屬於新型病毒，快篩試劑尚未完成，但是可以透過實驗室來判定，將檢體送至台灣約4小時報告即出爐，全縣至今送出7人檢體，皆為陰性，一發現疑似案例即採取高規格標準，住進隔離病房。

劉增應表示，與中央移民署等相關系統連線已經克服，可以即時掌握入境的民眾，若民眾返台後再返抵馬祖，縣府在機場、碼頭都設置有防疫櫃台，會提供防疫包（包含口罩、溫度計、酒精等），專車接送至住處，另外，北竿、莒光還有安排交通船。

另外，陳書建表示，縣府是否有規畫房屋稅、土地稅減免，亦可以向中央建議5月綜合所得稅停止申報，改為明年一起合併申報。

劉增應表示，各局處都有提出紓困計畫，會積極爭取中央補助，地方稅收等已經在研議減免、減半的相關措施，減少民眾負擔，關於綜合所得稅停止申報，會親自致電給立委陳雪生，由立委向中央建議，會朝這方向來努力。

劉增應表示，病毒是看不到的敵人，目前疫情還看不到盡頭，要做最好的準備、最壞的打算。已經擬定相關應變措施，各局處準備分散辦公等，降低感染風險。

(中時 )