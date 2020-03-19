◎汽油估再降1.2元 2周狂跌5元

繼本周汽柴油崩降3.8與4元後，下周一中油預計再調降汽油每公升1.2元、柴油1.3元。連兩周汽油累積跌5元，史上之最。95無鉛汽油牌價預估為20.6元，已經逼近20元防衛線。

◎馬來西亞回教徒 集體新冠確診大爆發

馬來西亞疫情可能急速惡化！馬來西亞衛生總監諾希山醫生指出，截至3月19日午夜零時，共有1萬553名出席吉隆玻大城堡回教堂宣教集會的參與者已接受2019冠狀病毒病檢測，當局抽取了4986個樣本，其中513個呈陽性反應。這表示參加活動者超過10%確診。

◎ 自來水處施工 工人遭水柱擊昏溺死

位在八卦山風景區內的台灣自來水公司第11區處，18日驚傳工安意外，自來水廠區進行抽水機組維修調換時，施工包商在完公準備鎖上抽水桶底座時疑似操作不慎，導致逆止閥鬆動脫落，管線內近2公噸水柱瞬間噴出，4名工人有3人即時跳開，其中36歲王男不慎墜落，緊急花10分鐘將水抽乾，從下水道再拉起王男時已失去生命跡象，送醫仍不治。檢警已會同勞檢單位啟動調查，了解工安事故原因。

◎徐若瑄曝乾咳微燒 尪遠距離淚崩

徐若瑄宣布加盟索尼音樂，推出新單曲〈別人的〉，19日舉辦記者會。近來新冠肺炎肆虐，她相當關心疫情，也透露先前在新加坡時，自覺身體不適有乾咳、微燒，很擔心被感染，不能連累家人，立刻請老公送她去急診，她形容當時醫院人多到都無法進去，她只能在外面的臨時站做檢測，緊張：「我老公也在路邊等我2小時，抽血、拍肺x光。」最後醫生說沒事，她只是胃食道逆流，鬆一口氣。

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